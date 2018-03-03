AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Dün Halk Oylamasında 'Hayır'da Bir Olalım'...
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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Dün Halk Oylamasında 'Hayır'da Bir Olalım'...

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Dün halk oylamasında 'Hayır'da bir olalım' diyenler, bugün milli duruş, yerli duruş sergileyenlere ateş püskürüyor.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım:

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Dün halk oylamasında 'Hayır'da bir olalım' diyenler, bugün milli duruş, yerli duruş sergileyenlere ateş püskürüyor. Biz onların derdini biliyoruz. Onlar geleceklerini gördüler, kaybedeceklerini şimdiden anladılar, onun telaşını yaşıyorlar."

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