AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Dün halk oylamasında 'Hayır'da bir olalım' diyenler, bugün milli duruş, yerli duruş sergileyenlere ateş püskürüyor. Biz onların derdini biliyoruz. Onlar geleceklerini gördüler, kaybedeceklerini şimdiden anladılar, onun telaşını yaşıyorlar."