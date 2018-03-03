AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Çamur siyaseti de tembellik siyaseti de AK Parti'yle son buldu. Artık yan gelip yatarak, her seçimden yenilgiyle çıktığı halde zafer nidaları atarak muhalefet yapanların miadı doldu. İnşallah cumhurbaşkanlığı sistemiyle milletin halini, memleketin geldiği yeri bilmeden boş boş konuşanlar, atanlar tutanlar tarihe teslim olacak. Çamur siyaseti yapanlar, siyaset sahnesinden silinecek."