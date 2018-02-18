AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Çeşitli Temaslar İçin Avrupa'daydım. Bana...

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Çeşitli temaslar için Avrupa'daydım. Bana 'Osmanlı tokadı'nı sordular. Dediler ki, 'Cumhurbaşkanınız 'Osmanlı tokadı atacak, kime atıyor?' Dedim ki, 'İşte gidin, Fırat Kalkanı'na, gidin Afrin'e, Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz.' Bu ülkenin birliğine, bağımsızlığına, kardeşliğine karşı kim olursa olsun, Osmanlı tokadını en sert şekilde atarız."