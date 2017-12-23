AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: " (Kudüs tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi) Bu karar gelir gelmez Amerika Başkanı bütün ülkeleri arayarak, aramakla kalmayıp tehdit ederek 'Bu karara karşı oy kullanırsanız sizlere para, destek vermeyeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Biz büyük ülkeyiz, karışmam ha' diye gözdağı vermeye çalıştı ama bir şeyi hesap edemedi. Hesap edemediği şey, siz ne kadar büyük olursanız olun dünyada her ülke, bayrağı, toprağı, egemenliği olan her ülke kendi kararını kendi verir, kendi kaderini kendi belirler."