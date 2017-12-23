AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Amerika Başkanı Bir Gün Çıktı, Böyle de...

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Amerika Başkanı Bir Gün Çıktı, Böyle de...

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Amerika Başkanı bir gün çıktı, böyle de böbürlenerek, imzasını da göstererek efendim bir kağıda imza attı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım:

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Amerika Başkanı bir gün çıktı, böyle de böbürlenerek, imzasını da göstererek efendim bir kağıda imza attı. Neymiş, Kudüsİsrail'in başkenti yapacakmış. Gençler, 'Ben yaptım, oldu' demekle oluyor mu? Olmuyor. O gün 'Yanlış hesap Kudüs'ten döner, Kudüs sahipsiz değil.' dedik."

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