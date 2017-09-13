AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "(Siha'lara Yönelik Eleştiriler) Siz Bu Lafları...

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "(SİHA'lara yönelik eleştiriler) Siz bu lafları edeceğinize önce 'adalet' diye yürüdüğünüz yollarda kimin koluna girdiğinize bakın da ondan sonra konuşun. Bu iftiraları sorumsuzca seslendirenlere yazıklar olsun. Bu ülkede yaşayıp, bu devletin parasıyla geçinip utanmadan, sıkılmadan hala bunları söyleyebiliyorlar."