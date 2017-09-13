AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Ne yazık ki hala teröre destek verme alışkanlığının devam ettiğini görüyoruz. Neymiş, SİHA'lara karşılarmış. Niye karşısınız? Vatandaşın hayatına kasteden, 'yol medeniyettir' diye yol yaparken alçakça öldürülen o işçiler varken sesi çıkmayanlar, korucuya, polise, askere, jandarmaya gözünü kırpmadan silah doğrultan alçakları teknolojinin verdiği imkanlarla bertaraf ederken neye karşı çıkıyorsunuz?"