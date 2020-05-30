AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi (1) AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarının, Türkiye'de gündem saptırma çabalarından başka bir şey olmadığını belirterek, "Beyhude bir çabadır, beyhude bir gayrettir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarının, Türkiye'de gündem saptırma çabalarından başka bir şey olmadığını belirterek, "Beyhude bir çabadır, beyhude bir gayrettir. Türkiye'nin bugünkü siyasi konjonktürü içinde asla ve kat'a erken seçimi ilgilendiren bir siyasal ortam söz konusu değildir. Türkiye, seçimleri 2023 yılında vakti geldiğinde yapacaktır." dedi.

AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sonrası yeni dünya düzenine ilişkin soru üzerine, küresel ölçekte olağanüstü yüksek etkileri olan bir krizle karşı karşıya olunduğunu, bu krizin sadece bir bölge ya da ülkeyi değil, dünyanın hemen her tarafını etkileyen muazzam bir kriz olduğunu aktardı.

Son birkaç asırdır dünyanın böyle büyük bir küresel krizle karşı karşıya kalmadığını, dolayısıyla etkilerinin her alanda ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Kurtulmuş, bu anlamda dünyanın mevcut sisteminin de ekonomik ve politik sisteminin de küresel ölçekte büyük değişiklikler yaşayacağı bir döneme girildiğini anlattı.

Öncelikle insanların zihin dünyalarında ciddi birtakım arayış ve değişiklik taleplerinin ortaya çıkacağını belirten Kurtulmuş, "Çatışmacı, tahakkümcü, gücü elinde bulunduranların dünyayı forse ettikleri bir dünya sisteminden ziyade, dünyada ülkelerin egemen eşitliği prensibi üzerine oturan, iş birliğine dayalı, çatışmaları müzakereyle çözmeye dayalı, dünyanın kaynaklarının ortak kullanımına dayalı, daha paylaşımcı daha dayanışmacı, kamu fikrinin daha fazla öne çıktığı bir döneme doğru girileceği kesindir. Ayrıca dünyada üretim biçimlerinden şehirlerin yapısına kadar birçok alanda, çok yeni ve köklü değişikliklerin olacağı bir döneme giriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim uygulamaları bakımından da çok farklı bir düzene girileceğini ifade eden Kurtulmuş, özellikle yüksek teknolojilerin kullanımının yaygın olacağını söyledi.

"Dünyanın A'dan Z'ye değişmesi gereken yeni bir döneme giriyoruz"

Bundan sonra daha insancıl daha barışçıl daha dayanışmacı ve gerçekten daha hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulabilmesini temenni ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Önce zihinlerin değişmesi gerekiyordu. Zihinlerin değişmesiyle ilgili bu pandemi süreci büyük bir uyarıcı olarak ortaya çıktı. İnsanoğluna şu mesaj pandemi vasıtasıyla verildi. Bu belki ilahi bir mesajdır. 'Ey insanlar, böylesine gayriadil, böylesine hakkaniyet dışı, böylesine zulme dayalı bir sistemle devam ederseniz bu dünya bu şekilde sürmez.' Dolayısıyla insanlığın yeni bir sürece doğru geçeceğini görüyoruz.

İkinci alansa, bu süreçle birlikte zaten daha önceden gözlenmekte olan, 2. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı kurum ve kuruluşların tamamının fonksiyonlarını yitirmiş olma durumudur. Şu anda insanlığın neye ihtiyacı var diye baktığınızda bununla ilgili kurumlar kurulmuş. Güvenlik ihtiyacını sağlamak için BM Güvenlik Konseyi, mültecilerle ilgili BM Mülteciler Yüksek Konseyi, sağlık ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü, gıda ile ilgili olarak Dünya Gıda Örgütü gibi. Bütün bu kurum ve kuruluşlar uzunca bir süredir maalesef hiç çalışmıyor, hiçbir şekilde insanoğlunun hayrına faaliyetler üretemiyor. Dolayısıyla bu sistemin çökmekte olduğunu biz yıllardır söylüyorduk. Dünyanın A'dan Z'ye değişmesi gereken yeni bir döneme giriyoruz."

Kaynak: AA