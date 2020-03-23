AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan uzaktan eğitimle ilgili açıklama Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Başarı ve özveriyle ortaya konan uzaktan eğitim programının başladığı günde kılık kıyafeti, dini inancı üzerinden bir öğretmenimizin nefret içerikli ifadelerle taciz edilmesi, hepimizi incitmiştir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Başarı ve özveriyle ortaya konan uzaktan eğitim programının başladığı günde kılık kıyafeti, dini inancı üzerinden bir öğretmenimizin nefret içerikli ifadelerle taciz edilmesi, hepimizi incitmiştir. Bu saygısız tavrın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum," irfanıyla yetişmiş bir toplum olduklarını belirtti.

Numan Kurtulmuş, "Başarı ve özveriyle ortaya konan uzaktan eğitim programının başladığı günde kılık kıyafeti, dini inancı üzerinden bir öğretmenimizin nefret içerikli ifadelerle taciz edilmesi, hepimizi incitmiştir. Bu saygısız tavrın takipçisi olacağız. Hep birlikte Türkiye'yiz. Güçlükleri birlikte aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA