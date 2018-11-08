AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Pkk'yı Terör Örgütü Olarak Kabul Edip Pyd'yi Meşru...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Pkk'yı Terör Örgütü Olarak Kabul Edip Pyd'yi Meşru...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "PKK'yı terör örgütü olarak kabul edip PYD'yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak her şeyden evvel ikiyüzlülüktür, anlaşılır bir şey değildir"ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, medya temsilcileri ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "PKK'yı terör örgütü olarak kabul edip PYD'yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak her şeyden evvel ikiyüzlülüktür, anlaşılır bir şey değildir"

ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, medya temsilcileri ile bir araya geldi.

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