AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Pkk'yı Terör Örgütü Olarak Kabul Edip Pyd'yi Meşru...
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "PKK'yı terör örgütü olarak kabul edip PYD'yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak her şeyden evvel ikiyüzlülüktür, anlaşılır bir şey değildir"ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, medya temsilcileri ile bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "PKK'yı terör örgütü olarak kabul edip PYD'yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak her şeyden evvel ikiyüzlülüktür, anlaşılır bir şey değildir"
ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, medya temsilcileri ile bir araya geldi.