AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "PKK'yı terör örgütü olarak kabul edip PYD'yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak her şeyden evvel ikiyüzlülüktür, anlaşılır bir şey değildir"

ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, medya temsilcileri ile bir araya geldi.