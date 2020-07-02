AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "(Kabine değişimi tartışmaları) Cumhurbaşkanı,...
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "(Kabine değişimi tartışmaları) Cumhurbaşkanı, istediği bakanı, istediği bakanlıkları değiştirme gücüne sahip. Dolayısıyla kabine değişikliği Cumhurbaşkanlığı sisteminde söz konusu değil. Cumhurbaşkanı hükümet içinde belirli değişiklikler yapabilir.
02.07.2020 12:05 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:08
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: " (Kabine değişimi tartışmaları) Cumhurbaşkanı, istediği bakanı, istediği bakanlıkları değiştirme gücüne sahip. Dolayısıyla kabine değişikliği Cumhurbaşkanlığı sisteminde söz konusu değil. Cumhurbaşkanı hükümet içinde belirli değişiklikler yapabilir." - ANKARA
Kaynak: İHA