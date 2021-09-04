AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Aksaray İl Danışma Meclisi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ürettiği İHA, SİHA ve TİHA'larla Türkiye'nin dünyadaki birkaç ülkeden biri haline geldiğini belirterek, "Eskişehir'de helikopter motoru fabrikasının açılışı yapıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ürettiği İHA, SİHA ve TİHA'larla Türkiye'nin dünyadaki birkaç ülkeden biri haline geldiğini belirterek, "Eskişehir'de helikopter motoru fabrikasının açılışı yapıldı. Türkiye'nin otomobilinin Bursa'daki fabrikasının açılışı yapıldı. Türkiye Uzay Programının tanıtımı Ankara'da gerçekleştirildi. Bütün bunlar, pandemi şartlarına rağmen, bu zor dönem içerisinde yapılan işler." dedi.

Kurtulmuş, Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Aksaray'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a rekor seviyede destek verdiğini söyledi.

Danışma meclislerinin, hem partililerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunma hem de o ilin geleceğiyle ilgili konuları konuşma fırsatı sunduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye'yi yaklaşık 20 yıldır yöneten bir siyasi partinin il danışma meclisi toplantısını yapıyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz, bayrağı altında bu faaliyetleri yürüttüğümüz AK Parti, partilerden bir parti değildir. AK Parti evet bir siyasi partidir, bir iktidar partisidir ama aynı zamanda bir dava hareketinin adıdır. Bir iddianın, bir iradenin sahibi olan insanların ortaya koymuş olduğu, bir yol haritasının bugünkü safhasıdır." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin büyük iddiaları, büyük idealleri olduğuna dikkati çekerek, "Daha yakın zamanlara kadar yaklaşık 9-10 milyon kilometrekarelik bir vatan toprağına sahip olan bir milletin evlatlarıyız. Dünyanın birçok yerinde dostlarımızın, kardeşlerimizin, ecdadımızın ayak izleri, öğretmenlerimizin, hocalarımızın, büyüklerimizin nefesleri vardır." ifadelerini kullandı.

İddia sahibi olmayanların siyasette bir karşılıklarının ve kalıcılıklarının olmayacağını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Sizlerin bir büyük iddianız var. Bu iddiaların tekrar tekrar gözden geçirilmesi, bu iddiaların Türkiye ve dünya için ne anlama geldiğinin tekrar tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Bu kadroların temel iddialarından birisi yeniden, güçlü, büyük Türkiye'yi kurabilmektir. Bu milletin tarihte olduğu gibi tekrar güçlü bir millet haline gelmesi için mücadele etmektir. O yüzden sadece günü gün eden politikalarla değil tam tersine bu milletin bir sonraki yüzyılını, daha sonraki yüzyılını planlayan politikalarla ilerlemek zorundayız."

Kurtulmuş, özellikle savunma sanayisinde atılan adımların Türkiye'yi daha ileri taşıyacak önemli gelişmeler olduğunun altını çizerek, "İHA'larımız. SİHA'larımız, savunma sanayimiz, Türkiye'nin son dönemde atmış olduğu adımlar, bütün bunlar büyük bir iddianın sonucudur." dedi.

Türkiye'de pandemiye rağmen önemli yatırımların sürdürüldüğünü belirten Kurtulmuş, Doğu Akdeniz'de Libya hükümetiyle yapılan anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama gemileriyle faaliyetlerini sürdürdüğünü, Kıbrıs'taki Kapalı Maraş bölgesinin açıldığını söyledi.

Yine bu süreçte Karadeniz'de yapılan çalışmalarda doğal gaz kaynaklarının keşfedildiğini hatırlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerinde büyük yatırımlar yapıldı. Çanakkale Köprüsü 2023'ün 18 Mart'ına yetiştirilecekti, inşallah 2022'nin 18 Mart'ında Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılacak. Köy köy, mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaşıp bu hizmetlerimizi anlatacağız. İHA'larla, SİHA'larla, TİHA'larla Türkiye dünyadaki birkaç ülkeden birisi haline geldi. Eskişehir'de helikopter motoru fabrikasının açılışı yapıldı. Türkiye'nin otomobilinin Bursa'daki fabrikasının açılışı yapıldı. Türkiye Uzay Programının tanıtımı Ankara'da gerçekleştirildi. Bütün bunlar, pandemi şartlarına rağmen, bu zor dönem içerisinde yapılan işler."

"Yeniden güçlü Türkiye'yi biz kuracağız"

Ayasofya'nın ibarete açılması için de büyük mücadeleler verildiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hayal gibi gördüğümüz Ayasofya'nın zincirleri kırıldı ve Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapıldı. Türkiye'nin otomobili olur mu olmaz mı meselesini Devrim otomobilinin hikayesini duyduğumuz zaman hüzünlü bir şekilde takip ediyor, acaba Türkiye ne zaman kendi milli otomobiline sahip olur diye merakla dua ediyor ve bekliyorduk. Türkiye, 1978'de tam da imzalama aşamasına geldiği yerli uçağını yapma aşamasındayken karanlık eller tarafından mani olundu. Şimdi Allah'a çok şükür Türkiye kendi yerli uçağını yapabilecek bir noktaya doğru geliyor. Helikopter motorumuzu yaptık, uçak motoru daha zor. İnşallah en kısa zamanda Türkiye onu da yapacaktır."

Kurtulmuş, salgın şartlarına rağmen Türkiye'de her alanda atılımların devam ettiğini vurguladı.

Millete ait bir hedefi olmayanların bu işleri başaramayacağını dile getiren Kurtulmuş, "Geçmiş dönemde Özal'a, Erbakan'a yapılanlar neyse bugün benzerleri yapılıyor. O gün 'Çankaya şişmanı' lafı söyleniyordu. Bugün, saraydan bahsediliyor. Laf aynı laf, söyleyenler aynı insanlar. Bir çivi çaktınız mi? Hayır, bir çivi çakmadılar. Çakma niyetiniz var mı? Yok. Neden? Kötü insan oldukları için değil, güçlü idealleri olmadığı için. Yeniden güçlü Türkiye'yi biz kuracağız. Bu iddiaya sahip olmayan bu milletin geleceğine hiçbir şekilde katkıda bulunamaz." diye konuştu.

Herkesin Afganistan'dan ABD'nin çekilmesini konuştuğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ya siz niye 20 senedir Afganistan'ı işgal ettiniz diye kimse sormuyor. Onlardan önce de 1979'da niye Rusya işgal etti. Terör örgütleri. 10 sene önce söylemişim, 'Eğer Afganistan işgali olmasaydı önce Ruslar, sonra Amerikalılar tarafından işgali olmasaydı ne DEAŞ'taş bahsedilebilirdi ne Taliban'dan bahsedilebilirdi. Terör örgütlerinin ana rahmi olan yabancı işgalleridir. Eğer Suriye'de emperyalistlerin ortaya koyduğu şu vekalet savaşları olmasaydı PYD'yi başımıza kim bela etti? Bu ellerindeki silahları kim verdi? Şimdi diyorlar ki 78 milyon dolar Amerika'nın silahları Taliban'ın eline geçmiş. 78 milyon dolara Afganistan'ın bütün sağlık sorununu çözer, Afganistan'ın bütün eğitim problemlerini hallederdiniz. Siz Afganistan'ın yer altı yer üstü kaynaklarını sömürmek için işgali orada bir araç olarak kullandınız ve Afganistan halkının onlarca yılını çaldınız, gittiniz."

İnsanların eşit olduğu fikrini benimsemeyen hiç kimsenin dünyada adaleti sağlamasının mümkün olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Bu milletin aziz fertleri olarak, bu büyük iddianın sahibi olarak Allah'ın izniyle yeni ve adil bir dünyanın kurulabilmesi için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat