AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Açıklaması

07.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:24

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçik'in kahramanlığı ile güzel bir sonuç elde edildiğini belirterek, "Amerikalılar ve Ruslar ile masada yapılan anlaşmanın sonuçlarını inşallah sahada da görmek istiyoruz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Erzurum'a gelen Kurtulmuş, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Kurtulmuş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin hiç bir ülkenin toprağında gözü olmadığını aktardı.

Operasyon öncesi ve sonrasında Türkiye'nin sahada ortaya koyduğu pozisyonu adım adım gerçekleştirdiğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye hiç kimsenin, hiç bir ülkenin toprağında gözü olmayan bir ülkedir. Hatta hiç kimsenin bir damla petrolünde de gözü olmayan ülkedir. Barış Pınarı Harekatı'nda bizim amacımız çok açık ve netti. Bizim dört temel unsur üzerinde başlattığımız operasyon Cumhurbaşkanımız önderliği, cesareti ve kararlığı ile belirli noktaya geldi. Mehmetçik'in kahramanlığı, ordumuzun dirayetiyle güzel bir sonuç elde edildi. Bundan sonra Amerikalılar ve Ruslar ile masada yapılan anlaşmanın sonuçlarını inşallah sahada da görmek istiyoruz."

Kurtulmuş, terör gruplarının tamamının Suriye sınırından temizlenmesinin Türkiye'nin hedefi olduğunu hatırlattı.

"Terör örgütlerinin tamamını bu coğrafyadan söküp atmak mecburiyetiniz"

"Sadece 'onlar çekildiler, çekiliyorlar' demek yetmez." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"O bölgenin güvenli hale getirilerek, Suriyelilerin kendi memleketlerine dönmelerini temin etmeye gayret ediyoruz. Zaten emperyalizmin projesi olan Ortadoğu'nun daha fazla dağılmasına, parçalanmasına mani olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmek için gayret gösteriyoruz. Biz bunları söylerken de masada herkese aynı şeyi söyledik. Ruslara ne söylediysek, Avrupalılara, Amerikalılara aynı şeyi söylüyoruz. Bundan sonra Barış Pınarı Harekatı'nın sonuçlarını sahada çok güçlü görülmesini temin edeceğiz. Bunun için büyük bir kararlılıkla Cumhurbaşkanımız, Trump ile ABD'de yapacağı görüşmelerle de bunu nihayetinde de dile getirecektir. Rusya'nın da garanti ettiği bölgelerde de bir tane teröristin kalmaması için müşterek çalışmayı sürdüreceğiz. Nihayetinde terör örgütlerinin tamamını bu coğrafyadan söküp atmak mecburiyetiniz."

Kurtulmuş, terörü bir araç olarak kullananların büyük ayıp içerisinde olduğunu ve yıllardır terör örgütlerini kullananların yeni senaryolar peşinde olduklarını dile getirdi.

"Türkiye oynanan oyunun farkındadır"

Dünya siyaseti içinde DEAŞ, YPG, PKK ve FETÖ'yü bir araya getirip kullananların asıl amaçlarının kanlı santraç tahtasında yeniden güç elde etmek olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye oynanan oyunun farkındadır bu oynanan oyunun, Ortadoğu halklarının tamamının zararına olduğunun farkındadır. Türkiye, bu oyunları oynanmasına müsaade etmeyecek güç kudrettedir. Emperyalizme ve piyonlarına karşı mücadeleye devam edeceğiz. Taki, bölge esenlik yurdu haline gelene kadar. Onun için bölge bölge, tek tek şehirlerimizin güçlenmesi coğrafyada yaşayanların güçlenmesi, barış ve kardeşlik içerisinde çok daha güçlü hale gelmesi temel hedefimizdir. Siyasetin amacı budur. Allah bu milleti birlik ve beraberlikten ayırmasın."

Kurtulmuş'a Erzurum ziyaretinde, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Kurtulmuş, Valilik ziyaretinin ardından beraberindekilerle, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın vefat eden kayınpederinin cenaze törenine katıldı.

Kaynak: AA