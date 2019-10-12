Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş euronews'e operasyonu ve Türkiye gündemini değerlendirdi

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş euronews'e operasyonu ve Türkiye gündemini değerlendirdi

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suriye Barış Pınarı Operasyonu ve Türkiye'nin diğer önemli gündemlerini euronews'e anlattı

12.10.2019 14:21
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş euronews'e operasyonu ve Türkiye gündemini değerlendirdi

Bir yandan Suriye Barış Pınarı operasyonu, diğer taraftan ise dünyanın operasyona karşı peş peşe yaptığı açıklamalar gündemdeki sıcaklığını koruyor. Euronews'in RÖP programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş operasyonun neden başlatıldığından, nihai hedeflerine kadar pek çok başlık ile ilgili açıklamalar yaptı. Kurtulmuş'un gündeminde; ekonomi, Kürt meselesi, yeni parti çalışmaları ve yargı paketi gibi konular da vardı.


Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de nihai hedefi nedir? Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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