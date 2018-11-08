AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Herhangi bir ülkenin toprakları sayılan konsolosluk binası ya da büyükelçilik binasında işlenen bir cinayetin tırnak içerisinde söylüyorum; resmi kaynaklardan habersiz olarak işlenmesinin imkan ve ihtimali yoktur"

-"Olay çok sayıda Suudi Arabistan kamu görevlisinin içine karıştığı bir olaydır"

-"Büyükşehirlerde AK Parti'nin zorda olduğu meselesine de katılmadığımı ifade etmek isterim. Her yerel seçimin kendi yerel zorlukları vardır ama AK Parti, Türkiye'nin her seçim bölgesinde favori olan siyasi partidir"

-(Türkçe ezan) "Bu karanlık hayalleri bir kenara bıraksınlar"

-"Bu seçim adayların çok önemli olduğu bir seçim"

ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, medya temsilcileri ile bir araya geldikten sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.