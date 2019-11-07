AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş (1) Açıklaması

07.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:58

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye güçlü ve büyük ülke olmak zorundadır. Türkiye, istikrarlı güçlü bir ekonomiye, güçlü demokrasiye, toplumsal istikrara sahip olmak, güçlü ve etkili bir dış politika ve millet varlığına sahip çıkmak zorundadır. Türkiye sadece 82 milyondan ibaret değildir. Türkiye dediğimiz ülke 100 milyonlarca insandan oluşan bir millet varlığına sahiptir." dedi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferansta öğrencilerle bir araya gelen Kurtulmuş, kişilerin ne işle uğraşırsa uğraşsın esas hedefinin, idealinin, rüyasının ve hülyasının olması gerektiğini söyledi.

Rüyası olmayanın hedefinin olamayacağını anlatan Kurtulmuş, "Hedeflerimiz olacak, rüyalarımız olacak, rüyamız bu ülkeyi daha ileriye götürmek, bu ülkeyi daha yükseğe taşımak ve Türkiye'yi geleceğe taşımaktır." dedi.

Kurtulmuş, bu anlamda gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu anlamda sizler Türkiye'nin gönül coğrafyası dediğimiz millet varlığımızın geleceğisiniz. Bu anlamda sizler Orta Doğu coğrafyasının ve insanlığın geleceğisiniz. Onun için çok iyi yetişmek, çok güçlük olmak ve çok güçlü idealler etrafında buluşmak mecburiyetindesiniz. Onun için ideallerimizi, geleceğimizi, fikirlerimizi, ne yapıyorsak olalım çok iyi tartmak ve tartışmak, özümsemek, benimsemek ve ona uygun hareket etmek zorundayız. Bizim siyasetimizin ve yaptığımız işin amacı, esası iddia, irade ve ahlaktır. İddiamız güçlü büyük bir Türkiye'yi kurmak, adalete dayalı bir dünya sisteminin tesisi için mücadele etmek ve bütün dünyada mazlumların öncüsü olmaktır. İrademiz, özgür iradeyi tam manasıyla gerçekleştirmek, adanmışlık ruhuna sahip olmak ve direnme gücüyle hareket edebilmektir. Ahlak ise sadece bireysel ahlaktan ibaret değildir, sistem ahlakı denen yani toplumsal olarak hareket eden toplulukların sahip olması gereken ahlaki prensiplerdir."

İddia sahibi olmayanın herhangi bir hedefi ve gideceği yolu olmayacağını belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin gençlerinin içinde yaşadığı coğrafyanın zorlukları, dünya sisteminin zorlukları ve bölgenin ateş yumağına dönmüş olması dolayısıyla bu coğrafyada bulunmanın bedelini çok ağır ödediğini, daha da ağır ödeyeceğini ve bundan dolayı ayaklarını sağlam basması gerektiğini kaydetti.

Kurtulmuş, en önemli idealin güçlü ve büyük Türkiye olma ideali olduğuna dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Güçlü derken sadece top ve tüfeği kastetmiyorum ama bunlar da dahil olmak üzere Türkiye her alanda güçlü olmak zorundadır. Barış Pınarı Harekatı'nı yaparken aklımızdan hep şu geçti. Biz yıllardır Amerikalılardan insansız hava araçları almak için kapılarında bekledik, vermediler. İyi ki vermediler. Türkiye kendi İHA'larını üretti. Eğer biz Amerikalıların İHA'larıyla bu operasyonu yapsaydık o İHA'ları bize kullandırtmazlardı. Türkiye güçlü ve büyük ülke olmak zorundadır. Türkiye, istikrarlı güçlü bir ekonomiye, güçlü demokrasiye, toplumsal istikrara sahip olmak, güçlü ve etkili bir dış politika ve millet varlığına sahip çıkmak zorundadır. Türkiye sadece 82 milyondan ibaret değildir. Türkiye dediğimiz ülke 100 milyonlarca insandan oluşan bir millet varlığına sahiptir."

Türkiye'den medet uman milyonlarca insanın olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, "Dünya her bakımdan gücü elinde bulunduranların istediği şekilde dünyayı yönettiği adaletsiz ve haksız bir dünyadır. Onun için dünya beşten büyüktür diyoruz. Dünya sistemi hiçbir krizi çözebilme yeteneğine sahip değildir. Ne Ukrayna ne de Suriye krizini çözebiliyor. Dolayısıyla yeni, adalete ve hakkaniyete dayalı bir sistemi kurmak zorundayız. Dünyanın hiçbir döneminde bu kadar büyük adaletsizlik olmamıştır. Bütün bunların ortadan kaldırılması için hep siyaseten hem finansman ve ekonomik bakımdan yeni adaletli, hakkaniyetli bir dünya sistemi kurmak boynumuzun borcudur, bu ülkenin çocuklarının vazifesidir." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA