AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Vali Yavuz'u ziyaret etti
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Kocaeli Valiliği şeref defterini imzalaması ve Vali Seddar Yavuz ile fotoğraf çektirmesi Ziyaretten görüntüler KOCAELİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
KOCAELİ (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Kocaeli Valiliği şeref defterini imzalaması ve Vali Seddar Yavuz ile fotoğraf çektirmesi
Ziyaretten görüntüler KOCAELİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.