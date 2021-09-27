AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Vali Yavuz'u ziyaret etti - Haberler
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Vali Yavuz'u ziyaret etti

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Kocaeli Valiliği şeref defterini imzalaması ve Vali Seddar Yavuz ile fotoğraf çektirmesi Ziyaretten görüntüler KOCAELİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KOCAELİ (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Kocaeli Valiliği şeref defterini imzalaması ve Vali Seddar Yavuz ile fotoğraf çektirmesi

Ziyaretten görüntüler KOCAELİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Vali Yavuz'u ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Vali Yavuz'u ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Vali Yavuz'u ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Vali Yavuz'u ziyaret etti
AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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