AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Ülke olarak her alanda ileriye gideceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Ülke olarak her alanda ileriye gideceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Ülke olarak her alanda ileriye gideceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gerçekleştirilen "Lavanta Hasat Şenliği"ne katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gerçekleştirilen "Lavanta Hasat Şenliği"ne katıldı. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, halkının arasındaki gönül birliği olduğunun bilincinde olan bir Türkiye oluşturacaklarını belirterek "Gönüllerden gönüle köprü kuracağız" dedi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde lavanta hasadı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleşti. Lavanta bahçesine giren Kurtulmuş, burada ilk biçimi yapan yaparak lavanta hasadını başlattı.

Daha sonra konser alanına geçen Kurtulmuş, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Anadolu Yaylı Çalgılar Grubu tarafından verilen konseri dinledi.

Kurtulmuş, yaptığı konuşmada Dinarelli Lavanta Tesisine emekleriyle hayat veren herkese teşekkür ederek, "Yıllar evvel Avrupa'da lavanta bahçelerini gördüğü zaman hakikaten ne kadar güzel, ne kadar görkemli, ne kadar insanı cezbeden bir alan diye düşünmüştüm. Bir zamanlar bizim yurdumuzda da böyle şeyler olsun diye düşünüyordum. Şimdi çok şükür Türkiye'de de lavanta ekimi başladı. Bugün öğrendim ki; maddi olarak da inşallah bu bölgeye çok ciddi katkıları olacak. Bunların ihraç edilmesi mümkün olacak" diye konuştu.

"Ülke olarak her alanda ileriye gideceğiz"

Ülke olarak her alanda ileriye gidileceğini kaydeden Kurtulmuş, "Büyük ve güçlü Türkiye sadece ekonomisi güçlü, sadece uluslararasında rekabet edebilecek kabiliyeti olan bir ülke demek değildir. Bütün bunlarla birlikte ekonomisi, savunma sanayisi, her alandaki gücüyle birlikte en büyük gücünü devlet millet kaynaşması ve en büyük gücünü de halkının arasındaki gönül birliği olduğunun bilincinde olan bir Türkiye'yi oluşturacağız. Gönüllerden gönüle köprü kuracağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Elmalı'daki istismar davası Meclis'i harekete geçirdi! Tutuklamada somut delil şartı yeniden düzenlenecek
Elmalı'daki istismar davası Meclis'i harekete geçirdi! Tutuklamada somut delil şartı yeniden düzenlenecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Süleyman Soylu Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Metin Oktay Aziz Yıldırım Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Ülke olarak her alanda ileriye gideceğiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 01:16:35. #1.15#

title