AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş TRT'nin 56. yaşını kutladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TRT'nin kuruluşunun 56. yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TRT'nin kuruluşunun 56. yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, Twitter'daki paylaşımında, "Yerli, milli ve sürekli gelişen yayıncılık anlayışıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran, sektörün öncüsü TRT, içinden geçmekte olduğumuz zorlu korona günlerinde de insanımızın yoldaşı oldu. TRT'nin 56. yılını tebrik ediyor, başarılı yayınlarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA