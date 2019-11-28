AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Terör örgütlerini tarihin çöplüğüne atacağız"

28.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:08

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin terörle mücadelesini kazanacağını belirterek, "Şehitlerimizin bu kahramanca destansı direnişi ve mücadelesi sayesinde Allah'ın izniyle bu terör örgütlerinin tamamını biz bir şekilde tarihin çöplüğüne atacağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'da bulunan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali Aydın Baruş ile bir süre görüştü.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Malatya'nın Anadolu irfanının, büyük medeniyetin sembol şehirlerinden olduğunu söyledi.

Malatya'nın Türkiye siyaseti bakımından da son derece önemli bir kent olduğunu aktaran Kurtulmuş, şehrin büyük devlet ve siyaset adamları yetiştirdiğini ifade etti.

Kurtulmuş, kentin her geçen gün geliştiğini anlatarak, "Malatya, özellikle AK Parti iktidarları sırasında özel bir önem verdiğimiz bir kentimiz. İnşallah daha da ileriye gidecek, daha da güçlü bir şehir olacak. Önümüzdeki dönemdeki hedefimiz güçlü, büyük Türkiye'yi kurabilmek. Bunun için de her bir şehrimizin olabildiğince daha ileriye gitmesini sağlayacak motivasyonla çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin büyük meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Bu meydan okumalara karşı da bizi ayakta tutacak olan şey, neyin ne olduğunu iyi şekilde anlamak, büyük resmin farkına varmak ve içeride dirliğimizi, kardeşliğimizi, insicamımızı en güzel şekilde koruyarak cümle aleme karşı uyanık olmak ve Türkiye'nin bundan sonraki hedeflerini gerçekleştirmektir." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütleri üzerinden Türkiye hizaya çekilmeye çalışılıyor"

Kurtulmuş, Türkiye'nin, daha güçlü bir ülke olarak bu bölgede ayakta durmasını istemeyenlerin saldırılarını sürdüreceklerini bildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Özellikle son dönemlerde terör örgütleri üzerinden bir şekilde Türkiye hizaya çekilmeye, bloke edilmeye çalışılıyor. Aslında bu yeni bir şey de değil. PKK üzerinden neredeyse 40 yıldır Türkiye'nin bir şekilde ayaklarına pranga vurulmaya çalışıldı. Kararlı ve dirayetli bir şekilde çok şükür bu tehlikeyi ciddi şekilde bertaraf ettik ama bu sefer hemen Suriye'nin kuzeyinde sınırlarımızın hemen güneyinde yine PKK'nın şubesi olan terör örgütleri vasıtasıyla Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı. Cumhurbaşkanlığımızın başkomutanlığında, dirayetinde, onun öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca, fedakarca müdahalesiyle Barış Pınarı Harekatı'nda başarı sağladık. Orada emperyalistlerin tuzaklarını, oyunlarını yani bölgeyi daha fazla bölüp parçalamak için, orada bir terör koridoru oluşturma tezlerini çürüterek onları bir kenara attık ama öyle görünüyor ki terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye karşı saldırılar devam edecektir."

"Türkiye kararlıdır"

Akçakale'deki bir hudut karakoluna düzenlenen terör saldırısında 2 askerin şehit düştüğünü hatırlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Akçakale'de terör örgütleri tarafından yapılan havan saldırısıyla 2 askerimiz şehit olmuştur, Allah rahmet eylesin, ailesine bütün millete başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin bu kahramanca destansı direnişi ve mücadelesi sayesinde Allah'ın izniyle bu terör örgütlerinin tamamını biz bir şekilde tarihin çöplüğüne atacağız. Sonuçta ne yaparlarsa yapsınlar, arkasında kim olursa olsun, hangi güç hangi devlet desteği verirse versin, hangi silah yardımı alırlarsa alsınlar, hangi askeri lojistik, istihbarat desteği verilirse verilsin, hangi siyasi desteklerle hangi ülkelerin başkentlerinde böyle sarılıp sarmalanıp bir şekilde büyütülsünler hiçbir şey fark etmez. Türkiye kararlıdır, eninde sonunda terör örgütlerine karşı mücadelesini hem yurt içinde hem yurt dışında kazanacaktır. Bu kararlılık içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Eğer onların bu cesaretleri, onların 'ya Allah' diyerek 'ölürsem şehit kalırsam gaziyim' diyerek atılmaları olmasaydı Türkiye bugün çok zor durumda olurdu. Allah rahmet etsin, 2 evladımızı daha kaybettik, mekanları cennet olsun. Allah'ın kendi katında onları sonsuz rızıklarıyla rızıklandıracağını biliyoruz. Bu millet terör örgütlerine pabuç bırakmayacak, eninde sonunda milletimiz bu mücadeleyi kazanacak."

Büyükşehir Belediyesini ziyaret

Kurtulmuş, daha sonra ise Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Selahattin Gürkan ile görüştü.

Malatya'da güzel işlerin hayata geçirildiğini belirten Kurtulmuş, kentin daha iyi yerlere geleceğini inandığını söyledi.

Malatyalıların AK Parti'yi başından bu yana hiç bırakmadığını, hep kuvvetli şekilde desteklediğini anlatan Kurtulmuş, bu anlamda herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA