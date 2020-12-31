AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı Açıklaması

31.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:10
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönem Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi dönemi olacaktır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönem Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi dönemi olacaktır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 biterken "Yeniden Güçlü ve Büyük Türkiye" istikametinde attıkları sağlam adımların, milli hafızada yerini aldığını bildirdi.

Küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında başta sağlık olmak üzere birçok alanda dünyaya örnek hizmetler yapıldığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Milli savunma sanayimizin başarıları göğsümüzü kabarttı. Özellikle Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de elde ettiğimiz enerji kazanımları, mavi vatana sahip çıkan kararlılığımız, milletimize büyük umut oldu. Mazlum milletlere uzattığımız yardım elimiz, dostlarımıza güç verdi. Karabağ'da kazanılan zafer dünyaya güçlü Türkiye'nin damgasını vurdu. Kapalı Maraş'ın açılmasıyla Kıbrıs Türklerinin egemenliği perçinlenmiş oldu. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı.

Fatih'in vakfiyesi kıyamete kadar Müslümanların ibadetine sunuldu. 2020 biterken aziz milletimizden aldığımız güçle gösterdiğimiz tüm başarıları 2021 yılında da çoğaltarak sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi dönemi olacaktır. 2021 yılının ülkemize, milletimize ve insanlığa huzur, barış, esenlik, adalet ve refah getirmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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