AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Trump'a Kudüs tepkisi Açıklaması
Haberler » Güncel » AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Trump'a Kudüs tepkisi Açıklaması - Haber

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Trump'a Kudüs tepkisi Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasına yönelik, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir.

28.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:32
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Trump'a Kudüs tepkisi Açıklaması

Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı 'ın 'e ilişkin açıklamasına yönelik, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yaptığı paylaşımda Kurtulmuş, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler