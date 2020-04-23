AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ramazan mesajı Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Allah, Ramazan Bayramı'nı en güzel şekilde kutlayabilecek ortama gelmeyi nasip etsin.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Allah, Ramazan Bayramı'nı en güzel şekilde kutlayabilecek ortama gelmeyi nasip etsin. Bütün kardeşlerimin ramazan ayını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, ramazan ayının Türk milleti ve tüm Müslüman alemi için mübarek olması temennisinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında diğer ramazanlardan farklı olarak bu ramazan ayında toplu ibadet, iftar ve sahurların yapılamayacağını belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Allah, Ramazan Bayramı'nı en güzel şekilde kutlayabilecek ortama gelmeyi nasip etsin. Bütün kardeşlerimin ramazan ayını tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA