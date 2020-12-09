AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Medipol Başakşehir'e destek Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Medipol Başakşehir'e destek Açıklaması

09.12.2020 00:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:50
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Medipol Başakşehir'e destek Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

"Tebrikler Başakşehir. Irkçılığa karşı dik duruşunuz için. İnsanlık onurunu koruduğunuz için. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in, Paris Saint Germen karşılaşmasında 4. hakemin ırkçı söylemine karşı tavrını tebrik ediyor, bu ırkçı yaklaşımı lanetliyorum.

Irkçılığın ve nefretin geldiği boyutları gösteren bu olayın tüm dünyaya ders olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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