AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Lübnan'a taziye mesajı
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Lübnan'a taziye mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Lübnan halkına, başkent Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlama dolayısıyla başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Lübnan'a taziye mesajı
04.08.2020 22:17 | Son Güncelleme: 04.08.2020 23:28

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Lübnan halkına, başkent Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlama dolayısıyla başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Beyrut'ta meydana gelen patlamayı kardeş Türkiye olarak bizler de yüreğimizde hissettik.

Yaşanan faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız."

Kaynak: AA

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