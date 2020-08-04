AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Lübnan'a taziye mesajı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Lübnan halkına, başkent Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlama dolayısıyla başsağlığı diledi.
04.08.2020 22:17 | Son Güncelleme: 04.08.2020 23:28
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Lübnan halkına, başkent Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlama dolayısıyla başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Beyrut'ta meydana gelen patlamayı kardeş Türkiye olarak bizler de yüreğimizde hissettik.
Yaşanan faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız."
Kaynak: AA