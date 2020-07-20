AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Kıbrıs Barış Harekatı" mesajı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Kıbrıs Barış Harekatı" mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kıbrıs Türk halkının kaderi kaderimizdir.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan
20.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:55

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kıbrıs Türk halkının kaderi kaderimizdir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "Barış ve Özgürlük Bayramı"nı kutlayan Kurtulmuş, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Kıbrıs Türk halkının kaderi kaderimizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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