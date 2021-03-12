AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü mesajı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü mesajı Açıklaması

12.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:42
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında, "Kurtuluş mücadelemizin manifestosu, aziz milletimizin yarınlara umutla bakmasını sağlayan bir gelecek muştusu olan İstiklal Marşı'mızın TBMM'de kabulünün 100. yılında Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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