AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki Açıklaması

22.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:28
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımı kınadı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımı kınadı.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanıma yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. İnsan onuru ve izzetini ayaklar altına alan bu kirli tavır, toplum vicdanını da yaralayan insanlık dışı bir saldırıdır. Gereken hukuki sürecin işletileceğine eminiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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