AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'tan "darbe" açıklamalarına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'tan "darbe" açıklamalarına tepki

04.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:51
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'tan

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Sizin hayallerinizi darbeler süslese de aziz milletimiz kesinlikle buna izin vermeyecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Sizin hayallerinizi darbeler süslese de aziz milletimiz kesinlikle buna izin vermeyecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda darbeye yönelik yapılan açıklamaları değerlendirdi. Kurtulmuş açıklamalara tepki göstererek, "Zihinlerinde hala darbe özlemi olan bağnazlar! Türkiye'nin gözbebeği Silahlı Kuvvetlerini vesayet merkezi görenler! Sizin hayallerinizi darbeler süslese de aziz milletimiz kesinlikle buna izin vermeyecektir. Hiç kimse Türkiye'nin gündemine bir daha asla darbeyi sokmaya çalışmasın! Bu memlekette yegane hakem de, hakim de aziz milletimizdir. Millete rağmen söz söyleyecek ve karar verecek hiçbir beşeri güç yoktur. Eski Türkiye özleminde olan bu darbe heveslilerini sözde değil özde demokrat olmaya davet ediyoruz. Aziz milletimizin kendi iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanımıza ve iktidara dil uzatmayı bırakın. Millet iradesine saygı gösterin. Demokrasiyi içinize sindirin" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Fikri Sağlar İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Bülent Ersoy Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Güven Yalçın Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Kaza Otomobil Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'tan "darbe" açıklamalarına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 22:01:26. #1.15#
title