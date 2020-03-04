AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'un açıklamalarına tepki Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'un açıklamalarına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir.

04.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:14
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'un açıklamalarına tepki Açıklaması

Genel Başkanvekili , "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır."

Kaynak: AA

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