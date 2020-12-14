AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki Açıklaması

14.12.2020 22:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:59
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin, "ABD bu haksız ve yanlış kararları gözden geçirmeli, Türkiye'ye karşı bu ön yargılı yaklaşımlardan vazgeçmelidir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin, "ABD bu haksız ve yanlış kararları gözden geçirmeli, Türkiye'ye karşı bu ön yargılı yaklaşımlardan vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı tek taraflı yaptırım kararlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından son derece akıl dışı ve vahim olduğunu belirtti. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"ABD, bu haksız ve yanlış kararları gözden geçirmeli, Türkiye'ye karşı bu ön yargılı yaklaşımlardan vazgeçmelidir. Bu tür haksız ve yanlış kararlar, Türkiye'nin milli savunma sanayiindeki yükselişini ve yeniden güçlü ve büyük Türkiye istikametindeki yürüyüşünü durduramayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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