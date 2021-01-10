AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması

10.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:58
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı milletin 2023 seçimlerinde vereceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı milletin 2023 seçimlerinde vereceğini belirtti.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "sözde Cumhurbaşkanı" diyen Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Numan Kurtulmuş, "Girdiği tüm seçimlerden mutlak bir galibiyetle çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' diyerek demokrasiye ve millet iradesine karşı alenen düşmanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023'te verecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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