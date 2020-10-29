AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

29.10.2020 10:41 | Son Güncelleme: 29.10.2020 10:44
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizi kuran milli bağımsızlık aşkımızdır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizi kuran milli bağımsızlık aşkımızdır. Cumhuriyetimiz, millet olma bilincimiz ve kararlılığımızdır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Kurtulmuş, 29 Ekim 1923 gününün, milletin İstiklal Savaşı ile kazandığı onurunu, milli iradesiyle tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizi kuran milli bağımsızlık aşkımızdır. Cumhuriyetimiz, millet olma bilincimiz ve kararlılığımızdır. Cumhuriyet mirasını bizlere bırakan başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Dayanağını millet temsili ve demokrasi ilkelerinden alan Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması, temennimiz ve gayretimizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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