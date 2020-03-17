AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "koronavirüs" uyarısı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Millet olarak, yaşadığımız küresel koronavirüs salgınına karşı yetkili mercilerin uyarılarına bireysel ve toplumsal sorumluluğumuz gereği titizlikle riayet etmeye özen göstermeliyiz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Millet olarak, yaşadığımız küresel koronavirüs salgınına karşı yetkili mercilerin uyarılarına bireysel ve toplumsal sorumluluğumuz gereği titizlikle riayet etmeye özen göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşları bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan kamu spotunu paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Millet olarak, yaşadığımız küresel koronavirüs salgınına karşı yetkili mercilerin uyarılarına bireysel ve toplumsal sorumluluğumuz gereği titizlikle riayet etmeye özen göstermeliyiz. Ülkemiz için, yarınlarımız için."

Kaynak: AA