AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 12 Eylül darbesinin 41. yılı paylaşımı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 12 Eylül darbesinin 41. yılı paylaşımı Açıklaması

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 12 Eylül darbesinin 41. yılı paylaşımı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, darbe anayasasını milletin desteğiyle tarihin çöplüğüne atmanın ve demokrat, kapsayıcı, katılımcı yeni anayasayı yapmanın en önemli vazifeleri olduğunu bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, darbe anayasasını milletin desteğiyle tarihin çöplüğüne atmanın ve demokrat, kapsayıcı, katılımcı yeni anayasayı yapmanın en önemli vazifeleri olduğunu bildirdi.

Kurtulmuş sosyal medya hesabından, 12 Eylül darbesinin 41. yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, 12 Eylül'ün ardından darbenin yıkıcı etkilerini demokrasiye ve millet iradesine olan bağlılığıyla sildiğini, vesayetçileri ve onların karanlık yüzünü ise asla unutmadığını belirten Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde 12 Eylül'ün son kalıntısı olan darbe anayasasını milletimizin desteğiyle tarihin çöplüğüne atmak ve yeniden güçlü ve büyük Türkiye yolunda demokrat, kapsayıcı ve katılımcı yeni anayasayı yapmak en önemli vazifemizdir." ifadesini kullandı.

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Mustafa Şentop İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Haluk Levent Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 12 Eylül darbesinin 41. yılı paylaşımı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 17:41:05. #1.11#