AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 1 Mayıs mesajı
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 1 Mayıs mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 1 Mayıs mesajı
01.05.2020 01:10 | Son Güncelleme: 01.05.2020 01:10

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, "En zor günlerimizde bile çarkları döndüren, alın teriyle kazandığı helal lokmasıyla, ülkemizi yarınlara taşıyan emekçi kardeşim barış ve kardeşlik bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş paylaşımında Erdem Bayazıt'ın Sürüp Gelen Çağlardan şiirinden "Yememiştir hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlısını' diyerek/? Şafak gibi alınlara terle yazılmış/ Hakkın mutlak ölçüsünü?/ Elbet benim işçilerim çekecek?/ Emeğin kutsal direğine." dizelerine de yer verdi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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