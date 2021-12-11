AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Öncelikle başta asgari ücret olmak üzere çalışan memurlarımızın da enflasyona ezdirilmeyeceği bir memur maaşı artışı sağlanarak, emeklilerin maaşlarının artışı sağlanarak, diğer konulardaki vatandaşlarımızın beklentileri sağlanarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, partisinin il başkanlığınca kentteki bir otelde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Buluşması'nda yaptığı konuşmada, dünyanın ve Türkiye'nin önemli bir dönemeçten geçtiğini, insanlık tarihi boyunca çok ender rastlanan bir dönemin yaşandığını söyledi. Dünyanın hemen hemen her bölgesinde birçok gücün işin içinde olduğu, rekabet ettiği, çatıştığı, çeliştiği hatta çeşitli adlar içerisinde karşılıklı savaşa tutuştuğu bir dönemden geçildiğini ifade eden Kurtulmuş, emperyalist güçlerin "vekalet savaşları" adı altında terör örgütleri üzerinden Suriye, Irak, Yemen, Afrika gibi çeşitli ülke ve bölgeleri yeniden dizayn etmeye çalıştığının altını çizdi.

Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ve ülkeler arasındaki krizlerin küresel ölçekte dünya dengelerinin değişiminin bir yansıması olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, Türkiye'nin bu gelişmelerin hiçbirisine bigane kalamayacağını vurguladı.

Türkiye'nin, Akdeniz'in bir parçası, Karadeniz'in bir ortağı, Kafkasların önemli bir ülkesi, Balkanlarda istikrarın merkezi, Orta Doğu'da da demokrasisi ve kalkınmasıyla örnek teşkil eden bir ülke olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu gelişmelerin her birisinin Türkiye'yi yakından ilgilendirdiği, eğer Türkiye güçsüz olursa, eğer Türkiye bu bölgedeki gelişmelere karşı arkadan giden, geriden takip eden ve bu bölgedeki olup bitenlere karşı duyarsız olursa esas mesele burada Türkiye'yi hareketsiz bırakmaktır. Onun için karşı karşıya kaldığımız sorunların hepsinin farkında olmak ve hepsini çözebilecek bir büyük perspektifle meseleleri değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Bizim ana tezimiz Türkiye yeniden güçlü, büyük Türkiye olma istikametinde yürümek zorundadır. Bu coğrafyada sıradan, günü gün ederek vakit geçirmemiz asla mümkün değildir. Türkiye her alanda çok güçlü bir ülke olmak mecburiyetindedir."

Kurtulmuş, Türkiye'nin savunma sanayinde destanlar yazdığını, 20 sene önce piyade tüfeğini zar zor yapan bir Türkiye'den bugün İHA ve SİHA'larıyla destan yazan bir ülke haline gelindiğini ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayarak "Daha da ileriye gitmek mecburiyetindeyiz. Mesele S-400 ya da F-35 değildir. Çünkü beyler biliyor ki Türkiye bu şekilde yürümesine devam ederse Allah'ın izniyle çok yakın zamanda kendi hava savunma sistemini kuracak, kendi uçak motorlarını yapacak noktaya gelecektir. Bunu bildikleri için Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Şu anda yaşananlar 100 sene evvel oynanan oyunun birebir aynısıdır"

Emperyalist güçlerin 100 yıl önce Balkanlar ve Orta Doğu'da yaptıklarının aynısını yaptıklarını, din ve mezhep gibi çeşitli kisvelerle halkı bir birbirine düşman ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Şu anda yaşananlar 100 sene evvel oynanan oyunun birebir aynısıdır. O coğrafya bölündü, geriye 780 bin kilometrekare bugünkü vatan toprağımız kaldı. Bunu da kıyamete kadar inşallah ebedi yurdumuz olarak, son Türk Devleti olarak bu topraklarda kalacağız ama bölgenin de esenlik adası olmayı sürdüreceğiz. Bu emperyalist projeyi de bozabilecek ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin onun için üstüne yükleniyorlar. Bunu bozacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bu bölgede hele hele de bundan sonra bu oyunun nasıl oynandığını çok iyi bilen bir ülke olarak bizim çok daha güçlü olmamız lazım. Ekonomik olarak da siyasi olarak da Allah'ın izniyle sağlam bir şekilde yolumuza devam etmemiz lazım. Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan çelme takmak isteyenler olabilir. Onlara hiç aldırış etmeyeceğiz. Biz doğru bildiğimiz istikamette yürüyeceğiz, cevaplarını vererek yolumuza devam edeceğiz. Bizim bir hedefimiz var, içerde 84 milyona karşı yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurma idealine sahibiz, dünya ölçeğinde de 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyerek dünyada hakkaniyetli, adil bir yapının oluşması için mücadele ediyoruz."

"Zor bir zamandan geçtiğimizin farkındayız"

Türkiye'deki döviz kurları ve enflasyon artışına da değinen Kurtulmuş, "Vatandaşımızın günlük hayatını yakından ilgilendiren, olumsuz ilgilendiren özellikle fiyat artışlarının ve bir şekilde anlamı olmayan, izah edilemeyen döviz kurlarındaki aşırı yüksekliğin, hem dünya piyasalarındaki yüksekliğin hem de içerdeki döviz dalgalanmasının ortaya koyduğu bir hayat pahalılığının da var olduğunu biliyoruz, bunun farkındayız. Bunun önlenmesi için her türlü tedbiri inşallah alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"Biliyoruz ki fiyatlar bir kere yükselince kolay kolay artık aşağı gelmiyor. Tecrübemiz bunu gösteriyor." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"O zaman biz de artan bu fiyatlar altında yani hayat pahalılığı ve enflasyon altında vatandaşımızı ezdirmeyecek tedbirleri alarak yılbaşından itibaren yolumuza devam edeceğiz. Öncelikle başta asgari ücret olmak üzere çalışan memurlarımızın da enflasyona ezdirilmeyeceği bir memur maaşı artışı sağlanarak, emeklilerin maaşlarının artışı sağlanarak, diğer konulardaki vatandaşlarımızın beklentileri sağlanarak yolumuza devam edeceğiz. Ayrıca bu süre içerisinde esnaf ve sanatkarımıza verilen yaklaşık 780 milyar liralık desteğe ilave olarak her gün, her süre içerisinde gelişen şartlara bağlı olarak vatandaşlarımızın üretim gücünü arttırarak yeni tedbirleri almaya gayret ediyoruz. Zor bir zamandan geçtiğimizin farkındayız. Vatandaşımızın, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük zorluklar çektiğinin farkındayız ama bu zorlukların nasıl aşılacağını biliyoruz."

"Bir tek hakem ve hakim biliriz; o da milletin kendisidir, halkımızın kendisidir, milletin oylarıdır"

Kurtulmuş, Türkiye'yi gezdiklerine ve vatandaşların eleştirilerini dinlediklerine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şimdiye kadar insanlarımızdan eleştiri dinledik. Hatta ve hatta bazen kızıyorlar da... Baş göz üstüne. Çünkü biz demokrasilerde sadece bir tek hakem ve hakim biliriz; o da milletin kendisidir, halkımızın kendisidir, milletin oylarıdır. En çok kızan bile arkasından şunu söylüyor; 'Ya bunları yine düzeltecek olan sizsiniz, bunu düzeltecek olan Recep Tayyip Erdoğan'dır, bunu düzeltecek olan AK Parti'dir.' diyerek, adresi de kızmasıyla beraber hemen ortaya koyuyor. Bunun ne büyük bir sorumluluk olduğunun da farkındayız. Bu sorumluluklarımızın bilinciyle inşallah yaşadığımızı bu sıkıntıları da en kısa sürede hallederek yolumuza devam edeceğiz."

2023 seçimlerine de değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin terörle mücadelesinde, bölgesinde güçlü bir ülke olarak ayakta kalmasında, doğal gazını çıkarmasında, Kafkaslardaki, Balkanlardaki veya Orta Doğu'daki dengelerin gözetilmesinde güçlü bir şekilde durması noktasında 2023 seçimlerinin belirleyici bir rolü olduğunun altını çizdi.

2023'ün, Türkiye'nin yeniden güçlü Türkiye istikametinde yürüyüşüne devam edip etmemesinin oylanacağı bir seçim olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"2023 yeniden eski Türkiye'nin, o yanlış, karanlık, kararsız günlerine dönmek istenip istenmediğinin oylanacağı bir tarihtir. Onun için diyoruz ki Trabzon'daki kardeşlerim hep beraber eksiklerimizi, kusurlarımızı kapatarak, telafi ederek, eksiksiz, kusursuz bir şekilde 2023'te inşallah yolumuza devam edelim. Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçerek Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlü yürüyüşünde yalnız bırakmayalım."

Basına kapalı süren toplantıya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kurtulmuş, programdan önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesini de ziyaret etti.

AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri

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