AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında, soykırım kurbanlarını andı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında, soykırım kurbanlarını andı.

Kurtulmuş, Twitter'daki paylaşımında, "Dünyanın gözü önünde, Avrupa'nın göbeğinde binlerce masum canın hunharca katledildiği, tarihin en kanlı katliamlarından Srebrenitsa'daki soykırım şehitlerini rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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