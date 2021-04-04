AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar"
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar"

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Politika
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcilerinin, yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalıştıklarını bildirdi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcilerinin, yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalıştıklarını bildirdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcileri yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar. O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da mavi vatanı da demokrasiyi de milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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