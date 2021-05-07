AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir. Yeter artık! Bu saldırganlık sadece işgalci İsrail'in değil buna sessiz kalan tüm dünyanın ayıbıdır. Uluslararası camia İsrail'i durdurmalıdır. Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı