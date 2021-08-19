AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sinop'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sinop'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sinop'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ve Ayancık ilçelerinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ve Ayancık ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Kurtulmuş, beraberindeki heyetle Türkeli ilçesinde esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kurtulmuş, daha sonra sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde inceleme gerçekleştirdi.

İncelemelerinin ardından Kriz Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, felaketin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koordinesinde bütün kurumların sahada gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Sahada yapılan çalışmalardan vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Afet bölgesinde çok sayıda gönüllü de gördük. Türkiye'nin başka şehirlerinden gelmiş gencecik kadınlar, erkekler, o çamurların içerisinde ellerinden ne gelirse insanlara destek ve yardımcı olmaya çalışıyorlar. Herkes eline aldığı kazma, kürek ile oralardaki pisliği kaldırmaya çalışıyor. Biz sadece güçlü bir devlet geleneğine sahip değil, aynı zamanda milletinin her bir ferdinin gönlünde yüksek hamiyet duygusu olan bir milletiz. Güçlü bir devlet olursunuz ama milletinizin hamiyet duygusuna sahip değil ise onun bir manası olmaz, işlevi olmaz. Burada gerçekten devletin gücünü, milletin hamiyetperverlik duygusu ile beraber görüyoruz."

Kurtulmuş, bu tür durumlarda kimsesinin siyaset yapmaya kalkmaması gerektiğine işaret ederek, "Hiç kimse yangına benzinle, körükle gitmesin, kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın. Bu milletimiz birlik beraberlik içerisinde bu yaraları saracaktır. Bu acılar geride kalacaktır." dedi.

Kurtulmuş'a incelemelerinde AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve diğer ilgililer eşlik etti. ?????????????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sinop'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Açıklaması - Haberler
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