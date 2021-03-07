AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da bir kadının darbedilmesini kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da bir kadının darbedilmesini kınadı

07.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:58
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da bir kadının darbedilmesini kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesini kınayarak, konuya ilişkin devletin ilgili kurumlarının gerekenleri yaptığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesini kınayarak, konuya ilişkin devletin ilgili kurumlarının gerekenleri yaptığını bildirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "kadına şiddete hayır" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Samsun'da, milletimizin örf, ahlak ve aile değerlerine aykırı, insanlık dışı ve vahşi bir şekilde bir annenin yaşadığı şiddeti lanetle kınıyorum. Asla müsamaha göstermeyeceğimiz bu durum karşısında devletimizin ilgili kurumları gerekenleri yapmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Hülya Avşar Acun Ilıcalı Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da bir kadının darbedilmesini kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 13:59:34. #1.15#
title