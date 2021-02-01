Kurtulmuş: "İnandığımız yol yeniden büyük ve güçlü Türkiye yoludur"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İnandığımız yol yeniden büyük ve güçlü Türkiye yoludur. İnandığımız yol bu ülkenin dünya ülkeleri arasında lider ülke seviyesine çıkması için mücadele etme yoludur. İnandığımız yol Türkiye'nin bölgesel bir aktör ve küresel bir güç haline gelmesi için gece gündüz canla başla çalışma yoludur." dedi.

Kurtulmuş, Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Muğla 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partisinin Muğla'da önceki seçimlerde önemli bir başarı elde ettiğini anımsatarak, bu başarıyı taçlandırmak için 2023 ve 2024 hedeflerini, çok ciddi bir şekilde çalışarak gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu başarının bugün yapılacak kongrede taçlanacağını belirten Kurtulmuş, "İnşallah 2023'te Cumhurbaşkanımızı açık ara birinci getirip. Türkiye'de yeniden Cumhurbaşkanı seçecek ve Muğla'nın kararlılığını ortaya koyacaksınız." diye konuştu.

Milletvekilliği seçiminde de 2023'de çok güçlü bir sonuç elde ederek Muğla'da eksik kalan milletvekilliklerini kazanacaklarını anlatan Kurtulmuş, 2024'te ise 7 belediyenin yanına diğer belediyeleri de kazanarak Büyükşehir Belediyesinin elde edileceğini dile getirdi.

Yeniden güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürümeye devam edeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İnandığımız yol yeniden büyük ve güçlü Türkiye yoludur. İnandığımız yol bu ülkenin dünya ülkeleri arasında lider ülke seviyesine çıkması için mücadele etme yoludur. İnandığımız yol Türkiye'nin bölgesel bir aktör ve küresel bir güç haline gelmesi için gece gündüz canla başla çalışma yoludur. İnandığımız yol medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa etmek için azim ve gayretle çalışma yoludur. Velhasıl inandığımız yol çocuklarımız için, torunlarımız için, geleceğimiz için gayretle yürüme yoludur. Yolumuz açık, dostlarımız sadık, Allah yardımcımız olsun."

Kurtulmuş, konuşmasında kongrenin Muğla'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı