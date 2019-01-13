AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin Türbelerini Ziyaret Etti

- Kurtulmuş ve ismi açıklanan belediye başkan adaylarının Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaretleri

BURSA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti Bursa Aday Tanıtım Toplantısı"nın ardından isimleri açıklanan belediye başkan adaylarıyla Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA