AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti

16.02.2021 19:59 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:09
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Ordu İl Başkanlığının, yarın düzenlenecek 7. Olağan Kongresine katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş, Güler ile makamında bir araya geldi.

Kurtulmuş, Başkan Güler'den kentte devam eden ve planlanan projelerle ilgili bilgi aldı.

Güler'in, göreve geldiği günden itibaren Ordu'da çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Kurtulmuş, şehirde her kesimi memnun eden, kamuoyunun memnuniyetini yakalamış bir belediye başkanı olduğunu vurguladı.

AK Parti olarak Güler'in çalışmalarını takip ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Allah emeklerini değerlendirsin ve inşallah en güzel şekilde bu şehre hizmet etme imkanını artırsın. Başkanımız, partimizin kurucularından, Sayın Cumhurbaşkanımızın 40 yıldır yol ve dava arkadaşı, bakanlık yapmış, Türkiye'nin meselelerini bilen, devletini yakından tanıyan, işlerin nasıl yapılabileceğine vakıf olan birisi. Sayın Belediye Başkanımıza ve çalışma ekibine üstün muvaffakiyet diliyorum. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız ve parti genel merkezimiz olarak Ordu'nun neye ihtiyacı varsa bugüne kadar eksiksiz yerine getirmeye gayret ettik. Bundan sonra da bu desteği vereceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise Kurtulmuş'un şehre teşrif etmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kurtulmuş'un kendileri için rol model olduğunu belirten Güler, "Biz de sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sizden çok şey öğrendik. Böyle güzel bir şehre böyle müthiş bir kadroyu oluşturduğu için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Kadir Topbaş Özlem Zengin Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Emina Jahovic Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Cüneyt Çakır Dorukhan Toköz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 20:18:03. #1.16#
title