AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Ordu İl Başkanlığının, yarın düzenlenecek 7. Olağan Kongresine katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş, Güler ile makamında bir araya geldi.

Kurtulmuş, Başkan Güler'den kentte devam eden ve planlanan projelerle ilgili bilgi aldı.

Güler'in, göreve geldiği günden itibaren Ordu'da çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Kurtulmuş, şehirde her kesimi memnun eden, kamuoyunun memnuniyetini yakalamış bir belediye başkanı olduğunu vurguladı.

AK Parti olarak Güler'in çalışmalarını takip ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Allah emeklerini değerlendirsin ve inşallah en güzel şekilde bu şehre hizmet etme imkanını artırsın. Başkanımız, partimizin kurucularından, Sayın Cumhurbaşkanımızın 40 yıldır yol ve dava arkadaşı, bakanlık yapmış, Türkiye'nin meselelerini bilen, devletini yakından tanıyan, işlerin nasıl yapılabileceğine vakıf olan birisi. Sayın Belediye Başkanımıza ve çalışma ekibine üstün muvaffakiyet diliyorum. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız ve parti genel merkezimiz olarak Ordu'nun neye ihtiyacı varsa bugüne kadar eksiksiz yerine getirmeye gayret ettik. Bundan sonra da bu desteği vereceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise Kurtulmuş'un şehre teşrif etmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kurtulmuş'un kendileri için rol model olduğunu belirten Güler, "Biz de sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sizden çok şey öğrendik. Böyle güzel bir şehre böyle müthiş bir kadroyu oluşturduğu için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli