AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Niyazi Birinci için taziye mesajı yayımladı
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Niyazi Birinci için taziye mesajı yayımladı

22.01.2021 00:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 00:53
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Niyazi Birinci için taziye mesajı yayımladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fikir ve araştırmalarıyla tarihe bakışımızda yeni ufuklar açan, eserleri ve verdiği konferanslarla davamızın çalışkan bir neferi olan yazar Yavuz Bahadıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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