AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Nişantaşı'nda kadın akademisyene saldırıyı kınadı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Nişantaşı'nda kadın akademisyene saldırıyı kınadı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Nişantaşı'nda kadın akademisyene saldırıyı kınadı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Nişantaşı'nda bir kadın akademisyene uygulanan şiddeti kınadı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Nişantaşı'nda bir kadın akademisyene uygulanan şiddeti kınadı.

Kurtulmuş, İstanbul Nişantaşı'nda bir kadın akademisyene şiddet uygulandığı haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nişantaşı'nda bir parkta başörtülü olduğu için genç bir akademisyene karşı yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Herkes toplumu ayrıştıran her türlü saldırının, kadına karşı şiddetin karşısında, sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yanında olmalıdır. Bu tür zorbalara karşı hukukun gerekeni en sert ve seri şekilde yapacağına inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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