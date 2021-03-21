AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Nevruz Bayramı'nı kutladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Baharın, bereketin ve yeniden dirilişin sembolü olan Nevruz'un, yeni bir başlangıç olarak barışa, dostluğa, birliğe, dirliğe, bolluğa, ağız tadına, huzura vesile olması temennisiyle." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan