AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Nevruz Bayramı'nı kutladı
21.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:51
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Nevruz Bayramı'nı kutladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Nevruz Bayramı'nı kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Baharın, bereketin ve yeniden dirilişin sembolü olan Nevruz'un, yeni bir başlangıç olarak barışa, dostluğa, birliğe, dirliğe, bolluğa, ağız tadına, huzura vesile olması temennisiyle." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan