AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Toplantısı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtuluş'un katılımlarıyla, online platform üzerinden dün gece gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Toplantısı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtuluş'un katılımlarıyla, online platform üzerinden dün gece gerçekleştirildi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Derneğin 30. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle düzenlenen toplantıda, ülke ve dünya gündemine ilişkin konular ele alındı.

MÜSİAD'ın 30. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle başlangıçtan bugüne süreçte emeği bulunan herkese teşekkür eden Kurtulmuş, "MÜSİAD ilk toplantılarına katılan biri olarak 30.yılı duyunca çok mütehassis oldum. Erbakan Hoca'nın, Sabahattin Zaim Hoca'nın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıları anımsadım. O zamandan bu yana MÜSİAD çok gelişti, büyüdü. Mecidiyeköy'deki o küçük merkezden büyüyerek bu noktalara kadar ilerlerdi." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, MÜSİAD'ın fevkalade bir organizasyon kabiliyeti ve mekanları olan, yurt içi ve yurt dışında 314 farklı noktada hizmet verebilen bir kuruluş haline geldiğini vurgulayarak, "Bundan sonra da MÜSİAD'ın bir Türkiye markası olarak değil, dünya markası olarak hatta onun da ötesinde medeniyetimizi yeniden ihya etme perspektifine sahip samimi insanlar grubu olarak yoluna başarıyla devam etmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs salgınının ekonomik ve toplumsal etkileri itibariyle son 3 asırdaki en büyük olaylardan biri olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, Türkiye'nin sürecin ilk aşamasını büyük bir başarıyla yönettiğini bundan sonraki süreçte de çok daha titiz bir şekilde süreç yönetimin devam ettirileceğini belirtti.

Süreci sağlık, ekonomik ve toplumsal olmak üzere üç ana başlık altında yürüttüklerine işaret eden Kurtulmuş, salgın konusunu hiçbir zaman politik bir mesele olarak görmediklerini, milli seferberlik şuuruyla hareket ettiklerini ve 83 milyon kişinin dayanışmasıyla salgının etkilerini bertaraf ettiklerini vurguladı.

"Sürecin başından beri aktif rol oynuyoruz"

Toplantıda ilk olarak söz alan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD'ın koranavirüs (Kovid-19) sürecinde gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin detaylı bilgi verdi.

MÜSİAD'ın Türkiye'de vakanın ilk kez görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren yurt içi ve yurt dışındaki tüm teşkilat ağıyla harekete geçtiğini vurgulayan Kaan, özellikle tabandan alınan veriler doğrultusunda sürecin başlangıcından itibaren önemli çalışmalara imza atıldığını kaydetti.

Kaan, MÜSİAD olarak salgının başlamasıyla Korana Kriz Yönetim Merkezi'ni kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada yurt içi ve yurt dışındaki üyelerimizden gelen talep ve şikayetleri belirleyerek acil durum eylem planı ortaya koyduk. Buradan elde ettiğimiz verileri, karar alıcı mercilerle ve ilgili bakanlıklarımızla sürekli bir akış içerisinde paylaşmaya devam ediyoruz. Buna ek olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında çalışmalar yürüttük. Ayrıca yine Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürütülen Milli Dayanışma Kampanyasına destek olduk. Buna ek olarak yurt dışındaki teşkilatlarımız üzerinden Dış İlişkileri Bakanlığımız ve Türk Hava Yolları ile ortak hareket ederek, ülke dışındaki vatandaşlarımızın ana yurda dönmelerine yardımcı olduk."

"Üretimin aksamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

MÜSİAD'ın hazırladığı raporlara ilişkin bilgi veren Kaan, "Ekonomi alanında da Korona krizinin sektörel etkileri başlığında ara raporlar hazırlamaya devam ediyoruz. Bu bağlamda ilk raporumuzu 'Genel Durum Kriz Sürecinde Alınan Tedbirler Sektörel Durum ve Normalleşme Adına Alınabilecek Tedbirler' başlığı altında geçtiğimiz günlerde yayınladık." ifadelerini kullandı.

Ayrıca turizm sektörüne yönelik Uluslararası Helal Turizm Derneği iş birliğinde kapsamlı bir rapor hazırladıklarını belirten Kaan, "Salgının etkilerinin giderilmesi, olası yeni salgın ve afetler kars¸ısında üretim ve ticaret sisteminin sekteye ugˆramaması, tedarik ve yatırım hatlarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir sistemin kurulabilmesi amacıyla 'MÜSI·AD Üretim ve Yatırım Üsleri' projesini hayata geçirdik. MÜSİAD olarak bir yandan salgını en az hasarla atlatmaya çalışırken bir yandan da üretimin aksamaması adına devletimizle omuz omuza vererek çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA