AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kut'ül Amare şehitlerini andı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kut'ül Amare şehitlerini andı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kut'ül Amare şehitlerini andı
29.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:54

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Osmanlı Cihan Devleti'nin emperyalistler tarafından dört koldan kuşatıldığı bir dönemde, 29 Nisan 1916'da Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığımız destansı Kut'ül Amare Zaferimizin 104. yılında kahraman ecdadımızı ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haberler
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak
Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Faik Öztrak Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Nur Yerlitaş Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Lionel Messi Mauricio Isla Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Futbolcu
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kut'ül Amare şehitlerini andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 14:00:30. #1.15#
title